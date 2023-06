Jeśli nie podoba im się duża ilość ocen skrajnych mocno wpływających na wynik to zamiast fałszować wynik niech liczą przeciętną zamiast średniej.

Na medianę oceny skrajne mają mały wpływ - wtedy ocena końcowa będzie zależała bardziej od proporcji ocen dobrych do złych, niż od tego jak bardzo złe albo jak bardzo dobre są to oceny.