Dzięki Churchillowi w ogóle mieliśmy możliwość, żeby walczyć. Mój pradziadek bronił Anglii latając Bofors Beaufighterem a potem Mosquito. Inni Polacy walczyli gdzie indziej angielskim sprzętem. Więc co to za pieprzenie, dzięki Wielkiej Brytanii Polacy mogli walczyć z Niemcami, co też przyspieszyło w jakimś stopniu koniec wojny. A Stalin tak czy siak swoje by dostał, bo Churchill nic więcej nie mógł ponad to, co zrobił.