a w kuluarach:



- dawaj, powiedz mu to, nic ci nie grozi, jesteś pod ochroną

- ale to jest nieprawda

- to nic, jak będzie trzeba, to wyciszymy temat, tak samo jak z tamtą akcją z tablicami, pamiętasz? działałeś na szkodę państwa, kłamałeś, i co? i nic, i teraz będzie tak samo, no dawaj, masz tu jeszcze trochę pieniędzy..

- acha, okej, to super. już piszę



tak to widzę. dla przykładu:

