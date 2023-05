Dziś zamiast standardowego hasła "Konfederacja jest przeciwko" mamy ocieplanie wizerunku PiS? No kto by się spodziewał, że sprawy ustrojowe, praworządność czy sprzeciw wobec łamania konstytucji nie przejdą Bosakowi przez gardło.



– Może być budowana pewna dramaturgia kampanii wyborczej wokół tematów wygodnych dla PiS-u, czyli polaryzowania społeczeństwa, kto jest posądzany o współpracę z Rosją, a kto nie jest, natomiast to nie znaczy, że nastąpi jakaś twarda eliminacja – powiedział.



Odnosząc się do 10-letniego Pokaż całość