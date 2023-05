Czy można strzelać, by bronić energetykę? Polska to wzór dla Niemiec

Aż mi się przypomniał żart o indianie

Przychodzi indianin do wodza i pyta go

- Dlaczego

Wódz odpowiada

- Dlaczego mamy takie dziwne imiona i nazwiska

- Jak dziwne żółta szczała to brzydkie jest

- Nie wodzu

- Pędzący bizon

- To też jest dziwne

- Nie wodzu

- To czemu zawracasz mi głowy

- Psi członku