No cóż poziom życia zwykłego zjadacza chleba ba tyle się podniósł, że elity przestały się czuć elitarne. Każdy przed pandemią mógł poleciec praktycznie w dowolne miejsce na świecie, jeździć autem do woli, żreć ośmiorniczki itp. W zasadzie bycie przesadnie bogatym to tylko problem bo można tyle samo co plebs a pracować trzeba więcej a nawet jak nie pracować to pilnować majątku.



No to teraz pod płaszczykiem ekologii czy pandemii czy co tam Pokaż całość