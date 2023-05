Jak ktoś mysli, że jakies rzady (tym bardziej nasz) graja dla dobra obywateli to się grubo myli. Naszych rodzimych sklepów ma nie być, przetwórstwa, produkcji nowych rzeczy, porządnego rolnictwa, itp.

Maja być wielkie firmy, spółki należące do gigantów. Jak maja niby ustalać sobie ceny Jak chcą gdy maja jeszcze konkurencję.

Popatrzcie na orlen, przejęcie lotosu dla dobra obywateli i mieszkańców. Bardzo dobra inwestycja sprawi, że będzie taniej. I jak juz przejęli to Pokaż całość