Przejrzałem kilka odcinków tego całego ecpu i na każdym złapany 'pedofil' wyglądał jak osoba, która nie ma równo pod sufitem.



Co do kwestii prawnych też już było wiele razy poruszane, że takiej osobie nie bardzo można postawić jakiekolwiek zarzuty, więc ta cała szopka jest po to by zarobić kasę i nie iść do normalnej roboty.