Nie będzie dobrze i nie ma dobrego rozwiązania. Wygrana rosji, sprawi ze poczują się silni i jeszcze bardziej rządni krwi, będzie to też przegrana aliantów. Przegrana rosji, to będzie cecha narodowa "gorycz porażki" to co już zaserwowały niemcy przed i podczas IIWŚ, ludem zawładnie chora chęć zemsty.



Śmierć putina też nic nie da, albo będzie nowym bohaterem narodowym i pośmiertnym wieszczem, albo trafi się jeszcze gorszy #!$%@?, i stwierdzi że putin to