PiS to widomo, nawet nie ma o czym mówić, dla mnie dobre są fikołki platforniaków w tej sprawie, kiedy to i Tusk zaczął popierać 800 plus. Szachy 8D, on tak musi mówić. To tak jakbym powiedział, Braun wcale nie jest przeciwny ukranizacji Polski, on tylko tak mówi... XD