Jakie Tusk ma teraz wyjście? Przepchnąć to teraz i temat znika z kampanii. Do tego wzmacnia się Konfederacja a PiS stoi w miejscu. Za szybko Kaczor to odpalił a zmusiły go do tego wewnętrzne tarcia z Ziobro. Generalnie jesteśmy w ciemnej dooopie…



Ale Tusk nie ma innej opcji jak zneutralizować temat…