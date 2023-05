Białoruś to nasz bratni naród nie to co Ukraińcy,jezyk Białoruski zaraz po Słowackim jest najbardziej Polski ,Białorusini nawet mysla po Polsku nie po kacapsku jak Ukraińcy ,to powinien być nasz priorytet żeby ich wyciągnąć spod kacapskiego buta ,ale do puenty ,moim zdaniem ten oddział Kalinowskiego to powinien na Białorusi walczyc a nie na Ukrainie,oczywiście szacun do Ukraińców że zabijają te ruskie gówno ale jednak im do nas jest dalej