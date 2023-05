Polityka odpowiedzialności wobec własnego społeczeństwa nie dostarcza głosów. Ot smutna prawda. Żeby PiS nie dojechał na tym rowerku do wyborów to Donaldo zrobił co mógł najlepszego wysuwając propozycje aby już teraz przegłosować ustawę zwiększającą 500 na 800. Strategicznie może i dobre zagranie pod konkurencję w wyborach, ale w długim terminie i kontekście stabilności finansów publicznych oraz inflacji to zagranie to dramat.