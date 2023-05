Ja to nie kumam tych emigrantów,płacą gruby hajs żeby przejechać pół świata na naszą granicę a przecież nawet jak są uchodźcami wojennymi to wystarczy ze za ten hajs uciekną ze swojego kraju gdzieś do ościennego i stamtąd normalnie kupią sobie bilet na samolot gdzieś do Europy na wizę turystyczną i w parę godzin są na miejscu bez zbędnego #!$%@? i na pewno to taniej ich wyniesie.