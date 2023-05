Wystarczy głosować na Konfederację, to jedyna partia, która konsekwentnie jest przeciwko rozdawaniu pieniędzy w programach socjalnych. Wszyscy inni licytują się kto szybciej #!$%@? gospodarkę.

Nie głosujesz na Konfederację? No to japa tam i grzecznie tyrać na socjale dla nierobów i ukraińców jak tak lubicie.

Pamiętajcie, że przy okazji rujnujecie oszczędności i dorobek całych pokoleń, a z tego was już rozliczą dzieci i wnuki.