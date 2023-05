Jesli mlodziez, ludzie pracujacy nie pojda na wybory i nie zaglosuja na kogos innego to niestety bedzie to norma. Wrocimy do komuny gdzie wszystko bedzie sie dalo zalatwic po linii partyjnej. Ci nie w partii beda czekac, ci z partii beda sie bawic. juz to przerabialismy i jakos ludzie obalili komune to chyba jednak nie byla taka piekna??