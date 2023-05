Polska ma trzy interesy

1 Zabezpieczenie wschodu

2 Ucięcie nacisków z zachodu

3 Zakończenie konfliktu wewnętrznego



Jeżeli działanie nie spełnia dwóch z trzech nie obsługuje to interesu Rzeczpospolitej

Mam pytanie... co nam to dało ???



Z perspektywy Ukrainy to błogosławieństwo co z podatnikiem/płatnikiem???

Ile zarobimy w perspektywie 10-20 lat czy ktoś robił tabelki w exelu i ma przygotowany wykres ???

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Coś jak anon który Pokaż całość