żeby ta nasza obrona działała to byśmy musieli mieć chyba zamknięte niebo nad polską. Przecież obsługa nie będzie strzelać do każdej plamki jaka wyskoczy na radarze, na radarze pojawiają się chmury, ptaki, droniki cywilne i inne artefakty. Na reakcję jest paręnaście sekund, i już widzę jak chłop po 5 sek stwierdza że ok #!$%@? do tego co leci