Oscary Stracą na znaczeniu i prestiżu. Pojawi się nisza na inny wyznacznik i wskaźnik do wyróżnienia dobrego filmu. Bo będą takie głupoty jak ktoś zrobi film o holokauście to część żydów i niemców będzie musiała być czarna na potrzeby ew. nominacji do oskara. Więc jak ktoś zrobi film bez czarnych choćby miał być najlepszy to nawet nie dostanie nominacji. To samo z mniejszościami seksualnymi które już na siłę sztucznie są wtłaczane w Pokaż całość