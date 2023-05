Janusz Kowalski przekonuje, że Polska nie potrzebuje NATO

Ja to nie będę negował, że silna armia to ważna sprawa i bardzo pomaga egzekwować interes, ale samą armią dobrego kraju nie zbudujemy.

Potrzebujemy jeszcze atomu, rozkwitu nauki i przemysłu, miejsc pracy, sprawiedliwych praw zorientowanych na dobro ludzi, posprzątania kolesiostwa, odbetonowania monopoli, luzu dla mikroprzedsiębiorców (bo dzisiaj DG to rosyjska ruletka z państwem i to dosłownie) itp. itd.

No i #!$%@? do uczciwiej roboty lobbystów i połowę darmozjadów z sejmu.

