Nie ma jednej "konfederacji". Są 2 czy tam 3 frakcje (pozdro wolnościowcy), które łączy konserwatyzm społeczny i światopoglądowy a różni pogląd na gospodarkę. Pięknie "nowa nadzieja" mówi o likwidacji socjalu a "narodowcy" chętnie by rozszerzyli.

Poczekajmy do czerwca aż dojdą do "konsensusu", bo dzisiaj jaranie się konfą to ciota i **uj. No, chyba, że ktoś lubi zakaz aborcji i Jezusa Króla Polski wpisanego w konstytucję.