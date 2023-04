Mireczek w tvn24 w sprawie AFERY RESPIRATOROWEJ

EXTRA, jakie to proste - teraz wszystkie specyfikacje będę pisał tak: "sprzęt jest potrzebny"



A jak przyjdzie do mnie kontrola to powiem jak Pan Minister: "Specyfikacja była dobra, bo sprzęt był potrzebny"



....#!$%@? to jest po prostu już tak obłudne zachowanie, że ręce opadają.... No plują nam w twarz taką gęstą melą i się śmieją jeszcze....