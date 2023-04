200 tysięcy głosów do kosza. Wybory z nowym Kodeksem Wyborczym

Ostatecznie, nie zmieniłoby to rozkładu mandatów w okręgu nr 19

Nieważne czy głosów za granicą jest tysiąc czy 10 milionów - wszystkie one wliczają się do okregu nr 19, czyli do Warszawy i mogą mieć co najwyżej wpływ na rozkład mandatów w tym, liczącym 20 mandatów okręgu.Między innymi dlatego w tym okręgu przypada 69.000 głosów na mandat, gdy w Krakowie 47.000, a w opolskiem czy przemyskiem 34-35.000. Głos głosowi nierówny.