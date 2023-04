To rząd dokładnie Beaty Szydło wymyślił że dorobią się na wszystkim co związane ze śmieciami później kłamiąc że to UE. To w skutek tego co zrobiła Beata Szydło później w całym kraju paliły się takie dzikie składowiska. Beata Szydło ma na sumieniu dosłownie katastrofe ekologiczną i rzecz jasna wielki wkład w inflacje.