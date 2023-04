tak naprawdę urządzenie zawiera "części elektroniczne" tyle, że bardzo proste. No chyba, że wg kogoś cewka i kondensator to nie są części ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) z punktu widzenia widzenia fizyki to ustrojstwo to po prostu obwód rezonansowy zasilany i modulowany akustycznie czyli falą mechaniczną



uogólniając:

cewka - dowolny kawałek materiału przewodzącego prąd

kondensator - dwa kawałki ww materiału zbliżone do siebie

obwód rezonansowy - kombinacja ww obiektów; Pokaż całość