Sorry, ale z opisu to wygląda na zwykły phishing. Takie ataki a w zasadzie testy bezpieczenstwa to są prowadzone w wielu firmach. Np. u mnie dział bezpieczenstwa wysyła emaile w stylu, żeby sprawdzić jakąś fakturę, w załączniku jest pdf lub excel z czymś co po otwarciu infekuje komputer i potem taki pracownik jest wysyłany za karę na szkolenie z bezpieczeństwa.

Albo wynajmują firmę z działu bezpieczeństwa, gość wchodzi do firmy z jakimś Pokaż całość