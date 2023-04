Pamiętam jak poruszałem temat zamykanie sklepów z dopalaczami przez sanepid, państwo nie umiało wydać ustawy o substancjach zakazanych, więc jednego tygodnia wszędzie wkroczył sanepid i ze względu na warunki sanitarne zamykał, mimo że warunki sanitarne były ok. Mówiłem wtedy że to jest bezprawne, ale każdy mój rozmówca robił oczy i mówił, ale to jest sklep z dopalaczami. W Polsce jest bardzo niska świadomość prawna co też wpływa na to jak to państwo Pokaż całość