Śmiejecie się z ruskich a u nas ile osób przez 2 lata zmarło bo nie mieli możliwości trafienia na oiom dzięki pani wicemarszałek? No?



Polak to tylko śmiać się Umie. Nie ważne ze u nas burdel jak #!$%@? w kraju, ważne ze u ruskich tez, to można się pośmiać. Pośmiać ze maja gowno w salonie ignorując smród gowna w swoim.