Mnie to śmierdzi podpuchą ze strony PISu jak już, dobrze wiedzieli, że jak Kukiz dostanie kasę to go ludzie i media zjedzą i to się właśnie dzieje. Ciekawy jestem jego zdania i większej merytoryki, bo fundacja to nie prywatne konto Kukiza. Zresztą sam kukiz wstawił wyjaśnienie na co ta kasa na FB.