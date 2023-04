Pokaż całość

Sam Knox chyba niedługo zaliczy okrągły jubileusz. Przepalanie bezpiecznika o którym wspomina @ hu-nows to sławetne przestawienie flagi stanu gwarancji zabezpieczeń z 0x0 na 0x1. Knox Vault to ulepszona wersja stosowana we flagowcach od serii S21. Dodano m.in. sprzętowe monitorowanie temperatury, napięcia a nawet detektor lasera. Właśnie ze względu na ochronę przed atakami sprzętowymi. Podobno sama próba wyjęcia kwarca z pcb uruchomi alarm i natychmiast go zablokuje