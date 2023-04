Typ, który jeszcze 8 lat temu walczył z partyjniactwem, przeszedł już do tylu partii, że sam się w tym wszystkim pogubiłem. Kukiz to absolutny fenomen, bo to jedyny poseł który zbiera tylko negatywny elektorat, a każda formacja którą firmuje swoją twarzą idzie na dno niczym batyskaf.