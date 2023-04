Wiecie z czego moŻNa się pośmiać? A no z tego, że chleb tam kosztował 3 la ta tEMu 40% taniej a mają taką inflację a w Polsce niby jest niŻSza inflacja a chleb 3 lata temu kosztował 50% taniej. To teRAz pytanie jak inflacja jest liczona w Mołdawii a jak w u Nas? JakBYśmy mieli liczoną inflację tak jak za PRL to w Polsce dawno by się mówiło, że wzrosła o 50%.