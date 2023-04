grupa biały kolesi widzi pożar, biega i szuka drabiny. czarny koleś wskakuje na jakąś przybudówkę, wybija szybę, jedyne co wyjmuje z płonącego domu to małe dziecko.



kurde, to nie pasuje do mojego światopoglądu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A poważnie, to doskonale pokazuje, że nie należy oceniać ludzi po kolorze skóry, a tym jak się zachowują. Bo jedyną myślącą osobą był właśnie ten czarnoskóry koleś, pozostali to jakieś ameby. Pokaż całość