Tysiąc użytkowników wykopało manipulacje neuropy

Tak jakbyście nie znali toku rozumowania tej bandy ludzkich smieci. Co z tego, że pan poseł wstrzymał się od głosu, dla neuropy wyznacznikiem faktów jest myslozbrodnia czyli to co myślał w momencie, w którym decydował, co że swoim głosem zrobi. Nie dawać im atencji, szkoda czasu i energii.