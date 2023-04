Kto poza Konfederacją w ogóle o tym mówi?



Inna rzecz że o ile Konfederacja jest prześwietlona do poziomu dziewczyny działacza z młodzieżówki i tego co pisała 10 lat temu, to potem wychodzi taka przyszła minister finansów Leszczyna i sobie rzuca z dupy jakieś 1500 zł dla matek. Redaktor pyta czy dla ojców? Dla ojców też! Mieszkania? Kredyt 0%, paredziesiąt miliardów złotych rocznie. Socjal? Zostawimy i dorzucimy jeszcze 14.



I wszyscy z uznaniem Pokaż całość