Jest jedna oznaka tego, że PO i PiS zaczynają się bać - zmasowany medialny hejt na Konfederację w ostatnich dniach. Konfederacja do niedawna raczej nieobecna w mediach, bo to partia na pograniczu progu wyborczego przecież ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Ostatnio zaczyna być poważnym tematem w popisowskich telewizjach. Nawet sam Tusk nawet osobiście zaczyna hejtować konfederację na podstawie wyrwanych z kontekstu fragmentów wystąpień, no ciekawe