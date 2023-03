Nie rozumiem dlaczego odstraszyło, przecież wszyscy się domyślają, że Tusk kłamie jeśli chodzi o te obietnice rozdawania pieniędzy. Bardziej chodzi o to, że tak naprawdę nikt nie wie co rzeczywiście zrobi i to jest problem. Ludzie też zaczynają rozumieć, że Polska to coś więcej niż tylko duopol PiS i PO, że są też inni.