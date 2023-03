Jak to chcecie zabronić robienia szopek pod szpitalami xD A może by tak zrobić w imię wolności antycszczepowe demonstracje pod szpitalami Na pewną pomagają zdrowiejącym w szpitalach xD Modlić się na prawacy zabraniają na ulicy jak to są muslimy ale katolib mo0ze musieć się modlić wszędzie xD