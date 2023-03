Wpisany do księgi rekordów Guinessa kanion - kompletnie nieznany

Nie mam czasu niestety obejrzeć filmu, ale w jaki sposób ten kanion mający długośc 20 km, jest większy od Grand Canyonu mającego prawie 500km długości? ;d Nawet to wpisanie go jako nagłębszego kanionu na świecie do GWR liczy się tylko biorąc pod uwagę jego szerokość bo Wielki Canyon bywa głębszy o kilkaset metrów ;)