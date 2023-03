Podobno Kaczyński rozważa przedłużenie Przekopu Mierzei Wiślanej przez całą Polskę aż do Słowacji by mógł tam pływać wyczarterowany Lech Kaczyński. Kanał ma się nazywać: Wielki Rów Świętego Jana Pawła II.

Rydzyk dostał orgazmu na antenie jak to usłyszał i już zbiera kasę od emerytek.

Sukces!