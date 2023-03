No tak, rozumiem to materialy SB sa teraz wiarygodne dla lewactwa. Dla mnie te archiwa byly niewiarygodne zarowno w kwestji Walesy, jak i w kwestji JPII, tyle. Wpuszczanie tzw "niezaleznych" badaczy o nastawieniu antyklerykalnym byloby obraza dla rozsadku. Bo przeciez lewoskretni uwazaja ze nie istnieje prawda obiektywna, a jedynie "prawda etapu" i do tego cel uswieca srodki, jak to nawet wspolczesnie pokazuje ue, wiec w przypadku badaczy lewicowych mozna sie wylacznie spodziewac Pokaż całość