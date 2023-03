No ale chwileczkę. Przecież na opakowaniu wszystko jest napisane. Jeśli ktoś jest wtórnym analfabetą, to chyba jest to jego problem? Można polemizować, czy takie jedzenie można nazywać wędliną etc. ale to już zahacza o absurd na poziomie Amerykanów, którzy nie wiedzą, że jajko z niespodzianką ma zabawkę w środku i się nią krztuszą. Jeśli dla przykładu kupisz piwo bezalkoholowe, bo nie zauważyłeś, że nie ma w nim alkoholu, to czyja to jest Pokaż całość