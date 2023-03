Rodzice całe życie będą to rozgrywać w głowie. To, że ich dziecko cierpiało, było upokorzone, że nie mogli mu pomóc, że nie powiedzieli mu kocham, że może poranek przed wyjście chłopca był nerwowy, że jego rzeczy i wszystko co lubił i kochał zostało w pokoju - i co z tym zrobić, że w domu nastała cisza. Zabili nie tylko chłopaka, ale i jego rodziców.