Myslicie ze ukraincy nie robia tak? Pewnie tez bylo ale oby nie nagrywali. Za to pastwia sie juz nad ciezko rannymi kacapami, nie zdolnymi do pojdecia walki. Np 3-4 granaty kolo ciala mu zrzucaja. Takze wojna to GOWNO a faceci durni ze sie w to angazuja.