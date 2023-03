Dorośli niech się bawią jak chcą, ale od dzieci wara! Do tego powinno się coś zrobić z tą spowiedzią dla dziewięciolatków. Zniszczyło mnie to totalnie.

1. Jak umrzesz w grzechu ciężkim to prawdopodobnie idziesz do piekła.

2. To czy umrzesz w grzechu ciężkim zależy od tego czy prawidłowo się wyspowiadasz.

3. Siostra zakonna na religii stwierdziła, że grzech ciężki to taki, który się popełnia świadomie.

4. Zgrzeszyć można nawet myślą.



