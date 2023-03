Szczerze mówiąc, to akcja wygląda dość chaotycznie.

Nie mówię, że potrafiłbym lepiej.

Wygląda jakby strzelali trochę na ślepo. Oba te pociski poszły gdzieś daleko nad celem.

Moim zdaniem, to najpierw należało się ustawić pojazdem do ucieczki, a później wyjść i strzelać.

A tak przez cały okres cofania byli narażeni na ostrzał przeciwnika.



Ale ja się nie znam. Wojnę znam tylko z Medal of Honor ;P