Na Mazurach i Powiślu pojawiły się pierwsze w tym sezonie bociany. To chyba dobry moment, by pokazać polską stolicę bociana białego znajdującą się w Żywkowie. Żyje tam zaledwie 20 osób, w sezonie wioskę odwiedza około 45 bocianich par, a do ciepłych krajów odlatuje od 160 do 200 bocianów.