W pewnym sensie ma to rację, ale my też "orlen" rozdajemy ropę za nasze pieniążki Ukraińcom do ich czołgów które strelajo do Ruskich czołgów, więc w pewnym sensie ropa wraca do właściciela z dodatkiem stali i ołowiu ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° ) Natomiast do samego Orlengajchy Obajtka to czekam na rozwój kampanii wyborczych.