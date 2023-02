Największa akcja która ma miejsce od kilku dni Biden czemu wydałeś 100mld na Ukrainę a nie na USA. Strasznie starają sie zniechęcić do dalszej pomocy i Trump sobie z tego zrobił punkt nr 1 do ataku. Oczwyscie problem jest do rozmow i nie o to chodzi. Ale chodzi o skale, setki kont botów pisze to samo w jednej chwili.