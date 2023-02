Och Matko, jakież to jest piękne, majestatyczne, cudowne. Brak video pozwala zamknąć oczy i oddać się, swego rodzaju, transowi. Całe Cztery Pory roku Vivaldiego to majstersztyk. I chyba jedyne utwory, które towarzyszą mi niezmiennie przez całe życie, regularnie. Pozwalają na chwilę zapomnieć o całej zgniliźnie i kierunku w jakim zmierzamy jako cywilizacja. Czasem żałuje, że nie zatrzymaliśmy się W XVIII wieku. Albo XIX, bo jeszcze Chopin. No i może Dvorak, Wagner (do Pokaż całość